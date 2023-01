OM – Mercato : un dernier gros coup réalisé en Premier League ?

Un gros coup pour terminer le mercato hivernal en beauté ? Selon AS, en plus de Vitinha, les Phocéens tenteraient de signer le défenseur anglais des Cottagers, Tosin Adarabioyo, pour renforcer le groupe d’Igor Tudor.

« Il n'est pas exclu que dans les dernières heures du mercato, Monaco et l'Olympique de Marseille fassent une offre à Fulham pour le prendre. », explique le quotidien espagnol qui rajoute que « Plusieurs équipes en Allemagne, en Italie et même en Liga suivent de près sa situation. ». En fin de contrat en juin 2024 avec le club de Premier League, il est évalué à 18 millions d’euros par le site Transfermarkt. Affaire à suivre !

