OM - Mercato : Malinovskyi est arrivé à Marseille, dernier rebondissement en vue !

L’OM tiendrait sa première recrue du mercato hivernal : Ruslan Malinovski (29 ans). Le milieu offensif ukrainien, qui vient d'arriver à Marseille, va signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison.

« Accord total entre l’OM et l’Atalanta en prêt gratuit avec obligation d’achat à 10M€ + 3 de bonus. Les bonus sont liés à la qualification en Ligue des champions, le nombre de buts et de passes décisives. Il signera ensuite un contrat jusqu’en 2026 », a affirmé Alexandre Jacquin de La Provence hier sur Twitter.

Justement, un dernier rebondissement pourrait survenir sur la durée du contrat de Malinovski à l’OM. Selon Nicolo Schira, son bail devrait aller jusqu’en juin 2027, et s’étirer donc sur une année supplémentaire. Signe de la confiance aveugle de Pablo Longoria envers sa prochaine recrue ?

Done Deal and confirmed! Expected medicals today for Ruslan #Malinovski with #OlympiqueMarseille. Then he will sign the contract with #OM until 2027. #transfers #TeamOM https://t.co/mh1J32p11O