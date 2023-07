OM : un petit dossier pro PSG sort sur Aubameyang

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En mal de matchs et de buts à Chelsea depuis plusieurs mois, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé librement ce vendredi avec l'Olympique de Marseille où il tentera de relancer sa carrière.

Aubameyang a déjà dédicacé un maillot du PSG

Qui dit transfert, dit vieux dossiers ressortis du placard. Et l'attaquant gabonais ne déroge pas à la règle et a vu un vieux dossier pro PSG être ressorti sur les réseaux sociaux. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, Pierre-Emerick Aubameyang a dédicacé un maillot de l'ennemi juré du club phocéen, le Paris Saint-Germain, en 2017 alors qu'il évoluait au Borussia Dortmund. Reste désormais à savoir si la fan base de l'OM lui en tiendra rigueur.

