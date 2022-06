OM - Mercato : un doute émerge pour Witsel, Sanchez veut venir à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Alors que le transfert pourrait survenir tout de suite après le passage de la DNCG qui autoriserait ou non l’OM à recruter, les doutes commencent à s’installer autour d’Axel Witsel. Le premier à émettre un avis partagé est Eric Di Méco au micro de RMC : « C’est un garçon en fin de course et il est de cette génération belge qui devait gagner un grand titre et qui ne l’a pas fait. C’était un des tauliers mais aujourd’hui il est sur la fin et la question, c’est de savoir dans quel état physique est-il ? ». À 33 ans Witsel n’a joué que 29 matches toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund en revenant difficilement au niveau après une grosse blessure.

Le Belge s’était rompu le tendon d’Achille et avait été tenu à l’écart des terrains pendant plus de 5 mois. Di Méco rassure quand même que le pari reste un coup à tenter pour l’OM, le milieu de terrain est libre de tout contrat : « Après en termes d’expérience, oui aucun doute il fera beaucoup de bien surtout pour la Ligue des champions. Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. »

En parallèle du dossier Witsel, l'OM creuse toujours la piste Alexis Sanchez (33 ans). TNT Sports affirme ainsi que l'attaquant chilien de l'Inter Milan est séduit par la perspective de disputer la Ligue des champions la saison prochaine dans une ambiance telle que le stade Vélodrome. Bémol, toujours le même : son salaire, estimé à 6,5 millions d'euros par an.

Selon TNT Sports, Alexis Sanchez serait séduit par l'idée de jouer à l'#OM avec la LdC mais un détail pourrait faire coincer le dossier. Vous n'allez jamais imaginer lequel... SON SALAIRE (6.5M). Incroyable ! — Nico Faure (@Nicommentator) June 17, 2022

Pour résumer Éric Di Méco a exprimé quelques doutes sur le dossier Axel Witsel. Même si l'international belge arrive libre, et que le profil du joueur plaît, sa forme physique laisse planer une crainte. Après sa rupture du tendon d'Achille en 2020, Witsel a du mal a revenir à son meilleur niveau.

Yann Noailles

Rédacteur