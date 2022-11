OM - Mercato : un échange incluant Harit tombé à l'eau à cause de sa grave blessure ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Déjà dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, le milieu offensif de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, serait toujours dans le viseur des dirigeants phocéens.

L'Atalanta Bergame voulait Harit

Mais alors que l'Atalanta Bergame voudrait vendre l'Ukrainien cet hiver puisqu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, le club italien aurait aimé faire un échange avec l'OM entre Ruslan Malinovskyi et Amine Harit, si l'on en croit les informations de La Gazetta dello Sport. Mais depuis, le milieu offensif marocain a été victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche et ne devrait pas rejouer de la saison. Cet idée d'échange serait donc tombée à l'eau. Quoi qu'il arrive, l'OM n'aurait sans doute pas accepter l'échange entre Ruslan Malinovskyi et Amine Harit tant l'ancien Nantais était étincelant depuis le début de la saison.

Les dirigeants de l'Atalanta auraient aimé avoir un échange entre Malinovskyi et Amine Harit, qui s'est de plus blessé. L'Atalanta réclame entre 15 et 18 M€ pour l'ukrainien. #TeamOM | #MercatOM



( La Gazetta dello Sport ) pic.twitter.com/XhnqAA2pkZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 21, 2022

