OM – Mercato : un énorme jackpot a filé entre les doigts de Jacques-Henri Eyraud

Face à l'importance prise par André Villas-Boas et l'émergence de Pablo Longoria, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud reste particulièrement discret depuis de nombreuses semaines. Cela n'empêche pas le patron club phocéen de rester concerné par les impératifs du club au niveau financier.

Même si la crise sanitaire a contraint l'UEFA à lâcher quelque peu la bride en matière de fair-play financier, le club phocéen n'en reste pas moins en situation difficile et contraint notamment de vendre pour remplir les caisses. Durant les derniers marchés des transferts, le principal espoir de ce côté était la vente juteuse de Morgan Sanson. Le milieu de terrain était évoqué en Angleterre pour des montants énormes, autour de 40 millions d'euros.

Sanson a vu sa valeur dégringoler

Sauf que depuis, le milieu marseillais n'a pas franchement brillé par ses performances et la crise est passée par là. Résultat des courses, on serait aujourd'hui bien loin des 40 millions d'euros évoqués si Morgan Sanson venait à quitter le club aujourd'hui. « Il faut dire qu'aujourd'hui, dans un marché des transferts plombé par la crise sanitaire, l'ex-Manceau ne vaut pas beaucoup plus que les 12 millions (dont 3 de bonus) investis pour le recruter », estime la Provence. Pas de quoi rassurer Jacques-Henri Eyraud pour l'avenir financier du club...