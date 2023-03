OM - Mercato : un énorme loupé à la renommée mondiale sera libre en juin

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce vendredi, Sky Deutschland a annoncé que Roberto Firmino allait quitter Liverpool en fin de saison. L'attaquant brésilien de 31 ans, arrivé en 2015 sur les bords de la Mersey, a refusé une offre de prolongation des Reds, où il n'est plus souvent titulaire depuis un an et demi. Le média allemand, qui a vu son information confirmée par The Athletic, ne sait pas où jouera Firmino la saison prochaine. Mais ce serait une bonne idée de recrutement pour Pablo Longoria, qui réparerait ainsi une sacrée erreur de casting de la part de l'OM.

En effet, Firmino avait réalisé un essai d'un mois à Marseille en 2009, alors qu'il jouait encore au pays et n'avait que 17 ans. Le recruteur marseillais de l'époque, Jean-Philippe Durant, avait déclaré quelques années plus tard : "Il est arrivé par notre réseau d’informateurs au Brésil. Il était à Figueirense. Il nous a été proposé, et on l’a pris à l’essai pendant un mois à Marseille avec la réserve. Tous les éducateurs étaient unanimes pour dire que c’était un joueur intéressant. Il s’est présenté comme avant-centre, il était très adroit devant le but et a même fait des séances avec le groupe pro devant le but où il avait été impressionnant. On voyait dans sa façon de jouer, techniquement, qu’il était au-dessus". Mais l'OM, dont le secteur offensif affichait complet (Niang, Brandao, Koné...) et qui allait devenir champion de France, n'avait pas donné suite. Il n'est jamais trop tard pour rattraper les erreurs...