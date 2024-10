OM Mercato : un ex de l’ASSE a mis un immense stop à Benatia !

Comme quoi, on a beau être marseillais de naissance, on peut aussi dire non à l’OM. Mehdi Benatia en a fait l’amère expérience au mercato estival. Selon L’Équipe, le conseiller de Pabli Longoria a bel et bien contacté Wesley Fofana pour un prêt cette saison mais l'appel du Marocain est resté sans lendemain !

Fofana dit non à l'OM pour un prêt

Conscient des défaillances de l’effectif de l’OM en défense, Benatia pensait pouvoir réaliser un nouveau joli coup en rapatriant l’ancien Minot mais il a pris un sacré vent de l’ancien défenseur de l’ASSE. Régulièrement blessé la saison dernière, Fofana (23 ans) a ainsi choisi la stabilité afin de travailler dans la sérénité chez les Blues même si celle-ci ne semble pas toujours aussi limpide au quotidien…

