OM – Mercato : un ex de l'ASSE valide à 100% le dernier coup de Longoria

Il y a quelques jours, l'Olympique de Marseille a annoncé la signature d'un nouveau « scouting manager » en la personne de David Friio (47 ans), ancien scout de Manchester United et de l'AS Saint-Etienne. Un pari voulu par Pablo Longoria, le « head of football » ayant été séduit par le profil de ce chasseur de tête expérimenté et reconnu dans le milieu.

« C'est un bon choix pour l'OM »

Ancien responsable de la cellule de recrutement des Verts, David Wantier valide sans réserve ce choix de l'OM dans les colonnes de la Provence : « C'est un bosseur. J'avais besoin d'un avis technique et d'une expertise, il m'a semblé être le meilleur choix. A Saint-Etienne, il n'a jamais compté ses heures, a toujours répondu présent même s'il devait gérer beaucoup de choses », se souvient l'ancien agent.

Et Wantier poursuit : « C'est un bon choix pour l'OM. David est un mec intéressant et intelligent, capable de défendre ses idées et d'écouter les arguments des autres. Il n'a pas la grosse tête ni le sentiment d'avoir inventé le foot. Il connaît bien le marché français, a écumé les terrains d'Europe sur plusieurs catégories aux niveaux des jeunes, des sélections et des professionnels. Il dispose d'un gros réseau à l'international. Il sera parfait dans ce rôle-là, ce sera un plus pour l'OM ».