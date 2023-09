OM : un ex-entraîneur voulait absolument revenir !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Les trois derniers entraîneurs de l'OM ont un point commun qui, sans doute, ne vous a pas échappé : ils ont claqué la porte. Et après Sampaoli, ou Tudo, c'est Marcelino qui s'en est allé il y a quelques jours, ne supportant pas la pression mise par certains supporters sur les dirigeants du club.

Sampaoli serait revenu !

On le sait, c'est finalement Gennaro Gattuso qui a été choisi pour prendre place sur le banc de touche après Jacques Abradonado, l'intérimaire. Pourtant, selon Eric Di Meco, Pablo Longoria aurait pu faire du neuf avec de l'ancien et dire oui à...Jorge Sampaoli. C'est du moins ce que l'ancien joueur de l'OM a affirmé sur les ondes de RMC.

"Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l’OM qui voulaient revenir alors qu’on nous a dit qu’ils étaient partis à cause des supporters. Sur les deux derniers, l’un a été contacté et l’autre voulait revenir. Sampaoli serait venu à pieds en plus."

