OM - Mercato : un flop de Longoria dégonfle une polémique

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Alors qu'Arkadiusz Milik flambe depuis son arrivée à l'OM, enquillant les buts et les performances XXL, Olivier Ntcham, lui aussi arrivé en janvier, déçoit. A chaque fois que Nasser Larguet l'a titularisé, le milieu de terrain prêté par le Celtic Glasgow a déçu, à tel point qu'il n'est pas apparu depuis que Jorge Sampaoli a pris les commandes de l'équipe. Quand on se souvient qu'André Villas-Boas a pris son arrivée comme prétexte pour démissionner (même s'il a en fait été mis à pied), on pourrait penser qu'il vit son aventure marseillaise comme un cauchemar.

"Tout était carré sur son arrivée"

Mais pas du tout ! D'après Christopher Jullien, son coéquipier au Celtic Glasgow pendant une saison et demie, Ntcham se sent bien à Marseille, même s'il ne joue pas beaucoup : "La semaine qui a suivi son prêt, j’ai pris de ses nouvelles, a expliqué l'ancien Toulousain à beIN. Au début, je n’étais pas au courant et quand j’ai vu dans les médias, je me suis dit « ouah »".

"Je lui ai envoyé un petit message pour savoir comment il allait, et il m’a dit qu’on l’avait très bien intégré au groupe et que ça allait. Mais il m’a aussi expliqué la situation, tout était carré sur son arrivée et les médias ont un peu enflammé le truc. C’était un peu difficile, mais de ce qu’il m’a dit, l’OM avait vraiment envie de l’avoir au club."