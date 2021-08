OM - Mercato : un flop monumental de Longoria est libre !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Prêté à l'Olympique de Marseille par le Celtic Glasgow lors de la deuxième partie de saison dernière, Olivier Ntcham ne s'est pas imposé du côté du club phocéen et a fait son retour en Écosse cet été.

Mais le milieu de terrain français n'évoluera pas au Celtic Glasgow la saison prochaine puisque le club écossais vient d'annoncer son départ via une rupture de contrat. Olivier Ntcham, qui était présent ce dimanche à l'Orange Vélodrome pour assister à la victoire de l'OM face à Villarreal (2-1) en match amical, doit donc se trouver un nouveau point de chute.

The club can confirm that Olivier Ntcham’s contract with #CelticFC has come to an end.



Everyone at the club wishes Oli nothing but success for the future 🍀 pic.twitter.com/BRgY7xb7VJ