OM - Mercato : un flop retentissant de Longoria recasé cet hiver ?

Luis Henrique (19 ans) est l’une des premières recrues estampillées Pablo Longoria. Le président de l’OM, à l’époque directeur sportif, l’avait recruté en septembre 2020 pour une somme conséquente (8 M€) et un malentendu était tout de suite apparu avec l’entraîneur de l’époque, André Villas-Boas, qui espérait un attaquant de pointe.

Le Brésilien ne l’est pas, c’est un ailier mais, même dans ce rôle-là, il n’a pas convaincu, ni AVB, ni le nouveau staff de l’OM. On a ainsi noté que Jorge Sampaoli lui préfère à peu près tous les autres joueurs depuis son arrivée début 2021. Et quand il l’utilise, le technicien argentin ne lui offre que quelques minutes par match. Luis Henrique s’accommode mal de ce rôle de joker mais pour s’en défaire, il doit être décisif.

Ce qui est loin d’être le cas : en 11 matches cette saison, il totalise aucun but et aucune passe décisive à son actif. La donne pourrait cependant évoluer. Le site Real Futebol News croit savoir que le joueur de l'OM pourrait profiter du mercato hivernal pour être prêté à Botafogo afin de bénéficier d'un temps de jeu plus important. La saison dernière, le Brésilien était parvenu à délivrer 5 passes décisives en 24 apparitions, toutes compétitions confondues.

