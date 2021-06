OM - Mercato : un Français du FC Barcelone arriverait en prêt !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

L'information date d'il y a quelques minutes. Signée El Mundo Deportivo, le quotidien catalan. Une nouvelle qui pourrait faire du bruit, et même beaucoup de bruit si elle se confirmait : l'OM travaillerait actuellement sur le prêt de Samuel Umtiti, l'ancien défenseur de l'OL. Transaction rendue possible par les bonnes relations entre Pablo Longoria, le président marseillais, et le dirigeant catalan, Mateu Alemany.

Toujours selon le même média, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Umtiti, qui ne dispose pas de la confiance de son entraîneur, Ronald Koeman, a encore deux ans de contât avec le club catalan. Qui, comme vous le savez, se doit de faire des économies et tente de réduire, au maximum, sa masse salariale.

❗️ El Barça trabaja en el regreso de Umtiti a la Ligue 1 a través de un préstamo con opción de compra



🇫🇷 Su destino sería el Olympique de Marsella por las buenas relaciones que mantiene Mateu Alemany con Pablo Longoria, el director deportivo



✍️ @gbsans https://t.co/CgqBqhYb5n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2021