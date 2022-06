OM - Mercato : un gardien belge pour suppléer Mandanda et Lopez ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Alors que Simon Ngapandouetnbu, troisième dans la hiérarchie des gardiens à l'Olympique de Marseille derrière Steve Mandanda et Pau Lopez, pourrait partir en prêt à Valenciennes cet été, le club olympien s'est mis à la recherche d'un portier.

L'OM tient le remplaçant de Ngapandouetnbu !

Pour remplacer Simon Ngapandouetnbu au poste de troisième gardien, l'OM aurait jeté son dévolu sur Jelle Van Neck (18 ans), selon les informations du journal L'Equipe. Si son arrivée sur les bords de la Canebière venait à se confirmer, le jeune portier belge, qui évolue au Club Bruges, serait dans un premier temps mis à disposition des U19.

🗞Au poste de troisième gardien, l’OM a jeté son dévolu sur Jelle Van Neck (18 ans). Le jeune gardien belge jouerait avec les moins de 19 ans. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/dYxo2Q5FwP — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 17, 2022

