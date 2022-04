OM - Mercato : un géant d'Espagne casse l'ambiance pour Saliba

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

C'est le jeu. Et il va encore durer plusieurs semaines. Savoir si un club est susceptible de conserver un joueur prêté permet, au moins, à certains de détenir des informations plus ou moins avérées. Et comme nous vous l'avons dit ce matin, la rumeur fait désormais état de solides avancées dans le dossier William Saliba à l'OM.

Le joueur, comme vous le savez, n'est que prêté par Arsenal. Et si Arteta, l'entraîneur des Gunners, n'a jamais fait état d'une quelconque envie de transférer Saliba, un autre danger arrive désormais pour l'OM. En l'occurrence l'Atletico Madrid qui aurait jeté son dévolu sur le Français pour la saison prochaine comme l'explique le Mirror, en Angleterre.

Si Arsenal est vendeur, ce qui est loin d'être acquis, on doute que les dirigeants marseillais puissent s'aligner sur la proposition financière du club espagnol. Et ce en dépit du travail de Pablo Longoria ou même de la volonté du joueur. Réponse, sans doute, dans les prochaines semaines.

Benjamin Danet

Rédacteur