OM - Mercato : un géant passé au FC Barcelone veut venir à Marseille !

Ca y est, les premières rumeurs arrivent du côté de l'Olympique de Marseille. Et comme par enchantement depuis que le club peut officiellement recruter...On ne sait si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont établi une liste de joueurs prioritaires, mais il semble déjà qu'un défenseur, passé par le FC Barcelone et aujourd'hui à Everton, soit intéressé : Yerry Mina.

Mina tenté par l'OM

À 27 ans, le défenseur central international colombien (1,95m) est présent au tournoi de Toulon et ne verrait pas d'un mauvais œil le fait de relancer sa carrière sur la Canebière. De là à rejoindre la cité phocéenne, il y a un pas. De géant. Mais en attendant, la rumeur est là.

Présent au @TournoiMRevello aujourd’hui, le défenseur de Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Yerry Mina 🇨🇴 a confié qu’il pouvait être intéressé par l’#OM. 👀#TeamOM 🔵⚪️ — Treize013 (@treize013) May 31, 2022

Pour résumer Le mercato estival de l'OM ne devrait pas manquer d'intérêt. Ni de rumeurs en tous genres qui vont agiter la cité phocéenne. Une première vient de voir le jour avec un joueur évoluant actuellement en Premier League et passé par le FC Barcelone.

Benjamin Danet

Rédacteur