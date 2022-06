OM - Mercato : un gros coup avec le FC Barcelone se prépare

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Et si l’OM et le FC Barcelone s’entendaient à nouveau pour un transfert cet été, après avoir bouclé le deal Konrad de la Fuente lors du mercato estival l'année passée ? En effet, selon le journaliste espagnol Gerard Romero, souvent bien renseigné sur l’actualité du club catalan, un transfert d’un montant significatif sera effectué entre le Barça et Marseille cet été.

Est-ce qu’il s’agira d’un joueur de l’OM qui ira au FC Barcelone ou d’un joueur du Barça qui signera à Marseille ? Rien n’est précisé mais rappelons que dernièrement, le nom de Miralem Pjanic (32 ans) avait été associé à l’OM, dans l’optique de remplacer Boubacar Kamara au milieu de terrain. Le Bosnien sera de retour de son prêt au Besiktas et le FC Barcelone veut s’en séparer cet été pour récupérer de l’argent. Il est estimé à 9,5 M€ selon Transfermarkt.

Sport avance aujourd'hui que l'heureux élu pourrait se nommer Nico Gonzalez, qui a disputé 27 matches de Liga cette saison pour 12 titularisations. Le prometteur milieu espagnol (20 ans) veut faire la pré-saison du côté du FC Barcelone mais tout dépendra de la suite du mercato estival blaugrana.

📂 @gerardromero via @JijantesFC



❗ "Vamos a tener un alto porcentaje de que este verano se complete alguna operacion con el Marsella" — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) June 14, 2022

