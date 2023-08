OM - Mercato : un gros coup en Ligue 1 pour remplacer Vitinha ?

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Et si l'OM réalisait le gros coup Elye Wahi au nez et à la barbe du PSG et Chelsea ? Très convoité en Europe, l'attaquant français du MHSC n'est toujours pas parti et aucun club ne semble avoir fait la différence dans ce dossier. Selon l'Equipe, Francfort a proposé 33 millions d'euros, offre refusée par Montpellier, tandis que les Blues, Paris ou encore West Ham surveillent de près la situation. Et au milieu de tout ça, Marseille pointerait maintenant le bout de son nez.

Wahi à la place de Vitinha ?

L'information provient de Mohamed Toubache-Ter, la direction olympienne aurait activé depuis 48 heures la piste menant à l'international espoir français. Ce dernier pourrait remplacer, poste pour poste, Vitinha qui serait courtisé en Bundesliga. Titulaire face à Reims, buteur et désireux de rester comme il l'a fait savoir en zone mixte après la rencontre, le Portugais reste encore loin d'un départ mais il peut se passer beaucoup de choses jusqu'au 31 août...

Aucune offre de Francfort pr Wahi pr la simple et bonne raison que tant le dossier Kolo Muani ne sera pas réglé, Francfort ne bougera pas.



Marseille se place depuis 48H (en cas d’un départ) sur le dossier Wahi qui pourrait ds ce cas déclasser un dossier déjà bien bien avancé. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 12, 2023

Et l’offre de 33M€ bonus compris de Francfort (qui n’est pas sur la table) comme c’est étrange, c’est le tarif de Vitinha…



C’est là que tu vois comment les agents jouent mais aussi les clubs se jouent de certains… c’est d’un drôle !! #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 12, 2023

