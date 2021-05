OM – Mercato : un gros souci menace la signature de Gerson !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le dossier Gerson est encore loin d'être réglé. Si, selon L'Equipe, l'OM et Flamengo seraient tombés d'accord autour d'un transfert à 25 M€ (+5 M€ et un pourcentage à la revente), c'est désormais du côté du milieu brésilien que cela coincerait. Le quotidien sportif a fait savoir hier soir que Gerson avait demandé un temps de réflexion à ses dirigeants et voudrait d'abord jouer la finale du championnat carioca samedi avant de valider la belle offre marseillaise.

Un souci de commissions avec l'ancien agent de Gerson

Au Brésil, on fait état d'un autre souci sous-jaccent au niveau des commissions d'agents. Journaliste pour O Dia, Venê Casagrande fait le point sur la situation. Si ce sont aujourd'hui Tulio de Melo et l'agent Pascal Carbon qui s'occupent du dossier avec le père du joueur Marcão, un contrat signé entre Gerson et l'agent Tiago Guadagno (société G7 Football Investments) causerait aujourd'hui quelques soucis. Ce dernier, qui est encore sous contrat, entend participer aux négociations et obtenir également sa commission. Un problème de plus à gérer pour Pablo Longoria.

D'après L'Equipe, Gerson (24 ans) dispose d'une offre de contrat de cinq saisons avec un salaire triplé et l'aval de l'OM pour qu'il dispute les Jeux Olympiques de Tokyo avec la Seleçao U23 l'été prochain.