OM - Mercato : un historique de la Liga débarque pour Benedetto, qui sera remplacé

C'était la grande crainte des supporters marseillais hier, après que Jorge Sampaoli ait annoncé qu'Arkadiusz Milik serait encore absent des terrains pour un mois et demi : si Dario Benedetto est effectivement vendu dans les prochaines, qui jouera en pointe jusqu'à la mi-septembre ? La Provence apporte la réponse dans son édition du jour et elle est positive pour l'OM et ses fans.

Tout d'abord, outre Elche, le Betis Séville courtise l'ancien buteur de Boca Juniors. Les Andalous, historique de la Liga même s'ils ne l'ont décroché qu'à une seule reprise (dans les années 40), seraient même déjà entrés en négociations avec Pablo Longoria. Une bonne nouvelle, suivie d'une autre : La Provence assure que Benedetto sera immédiatement remplacé. L'OM ne devrait donc pas débuter le championnat avec le seul Bamba Dieng en pointe…

📹OM : "Milik de retour dans un mois et demi" (Sampaoli)#TeamOM pic.twitter.com/VrSL6Ler4I — La Provence OM (@OMLaProvence) August 6, 2021