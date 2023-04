OM - Mercato : un homme fort de Kompany à Marseille ?

C’est le journaliste turc Ekrem Konur qui a lâché la bombe, l’OM surveillerait attentivement la situation de Benson Manuel, l’ailier belge de Burnley. Pourtant rarement titulaire en Championship, le joueur de 26 ans est tout de même auteur de 10 buts et 3 passes décisives cette saison.

Toujours selon les informations d’Ekrem Konur, le Borussia Dortmund ainsi qque l’Inter Milan seraient également sur la piste du Belge. L’OM qui veut absolument recruter sur le front offensif, pourrait ainsi débuter son mercato à moindre coût, le joueur étant évalué à trois petits millions d’euros.

Sous la houppette de Vincent Kompany, Burnley réalise une excellente saison, et est déjà assuré de terminer champion de Championship. L’entraîneur Belge est d’ailleurs lui aussi observé par beaucoup d’écuries européennes grâce à ses excellents résultats.

