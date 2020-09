OM - Mercato : un improbable scénario se dessine pour Mitroglou

La semaine passée, André Villas-Boas s'est montré très clair concernant Kostas Mitroglou : "Il est réintrégré pour s'entraîner parfois avec nous, mais je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club".

Là est tout le problème : après sa catastrophique expérience marseillaise, ses prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Mitroglou n'intéresse plus personne. Enfin si, un club : l'Olympiakos. Seulement, ses anciennes couleurs rencontrent de grosses difficultés, à tous les niveaux. Du coup, si elles sont prêtes à faire revenir leur joueur, ce serait à des conditions pas intéressantes pour l'OM, comme l'a expliqué le journaliste grec Alain Anastasakis au Phocéen :

Pas d'indemnité mais l'économie de son salaire…

« Il y avait et il y a toujours un intérêt pour Mitroglou à l'Olympiakos, je n'ai guère de doutes là-dessus. Ceci dit, leur secteur offensif est déjà fourni avec El-Arabi, le transfert définitif d'Ahmed Hassan et le retour de prêt de Guerrero. De plus, le club se débat dans des affaires judiciaires et, bien sûr, les difficultés financières liées à la crise du Covid. Mais, si l'OM ne réclame pas d'indemnité de transfert, le coup reste jouable. »

La donne est donc simple pour Jacques-Henri Eyraud : soit il libère son joueur, fait une croix sur une quelconque indemnité mais économise son salaire, soit il le garde encore un an…