OM - Mercato : un indésirable pose un sacré problème

Nombreux sont les clubs qui essayaient d’alléger leur masse salariale en se séparant de joueurs indésirables. À l’OM, on tente de faire partir un joueur devenu inutile, au sein de l’équipe première, depuis plus d’un an. Son départ est loin d’être acté, car il manque cruellement de candidats.

Nemanja Radonjic, arrivé en 2018 à l’OM, va revenir à l’issue de la saison dans le club phocéen. Le Benfica Lisbonne ne va pas lever l’option d’achat assortie au prêt de l’ailier croate. Un nouveau casse-tête pour les dirigeants olympiens, qui souhaitent s’en séparer, car il n’attire aucun club.

Longoria va devoir sortir un coup de génie pour trouver un point de chute au Croate, qui possède un salaire très confortable de 170 000 euros par mois.

🔴 Accord Benfica - OM pour le prêt de Nemanja Radonjic !



Le serbe s'envole ce soir pour Lisbonne - le montant de l'OA s'élève à 8 M€.



Les deux clubs finalisent les derniers détails.



(@lequipe / @FabrizioRomano) pic.twitter.com/RMLnkGZq04 — BeFoot (@_BeFoot) August 21, 2021