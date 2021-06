OM - Mercato : un indice rapproche un ancien protégé de Sampaoli vers Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

À la demande de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille s’intéresserait de près au profil de Luan Peres (26 ans) pour renforcer sa défense centrale. L'entraîneur phocéen a déjà eu le défenseur central brésilien sous ses ordres lors de son passage à Santos en 2018-2019.

L'OM touche au but pour Luan Peres

Luan Peres Credit Photo - Icon Sport

Et selon les informations du journaliste brésilien, Lucas Musetti Perazolli, les discussions entre l'OM et Santos seraient bien avancées pour le transfert de Luan Peres et sa venue pourrait être actée la semaine prochaine.

Preuve que le dossier est tout proche de se finaliser, l'ancien joueur de Bruges chercherait déjà un logement à Marseille.

Ouvi que Luan Peres já cuida de detalhes da mudança para a França. https://t.co/5TzE5lrv3w — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) June 27, 2021