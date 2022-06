OM - Mercato : un acteur inattendu a poussé Kamara vers Aston Villa

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après 17 ans passés à l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a quitté son club formateur pour rejoindre Aston Villa où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

"Je lui ai dis beaucoup de bonnes choses sur le club"

Comme il l'a expliqué dans une interview accordée à Football Tranfers, Lucas Digne ne s'est pas prier pour pousser Boubacar Kamara à le rejoindre chez les Villans. "Il m'a téléphoné et m'a demandé des nouvelles d'Aston Villa, et j'étais heureux de pouvoir lui dire beaucoup de bonnes choses sur le club et le manager. Je lui ai simplement dit la vérité : "Si tu viens, tu vas apprécier chaque minute en Premier League et tu vas te développer et t'amuser avec le style de football à Villa, avec la façon dont le manager est". Et des choses de ce style."

💥 Lucas Digne is back in form - and he says that's thanks to the great project at Aston Villa, led by 'legend' Steven Gerrard.#AVFC https://t.co/J41dNV2KnL — Football Transfers (@Transfersdotcom) June 2, 2022

Pour résumer Lui disant tout le bien de son club, Lucas Digne a joué un grand rôle dans la signature de l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, à Aston Villa.

Fabien Chorlet

Rédacteur