OM - Mercato : un joli chèque pour McCourt, bonnes nouvelles pour Saliba et Tavares !

Luan Peres n’est pas entré en jeu hier contre le Betis Séville (1-1). Le défenseur brésilien de l’OM s’est entretenu avant la rencontre avec Javier Ribalta et fait toujours partie d’une liste de centraux visés par Fenerbahçe, éliminé en barrages de Ligue des champions hier et qui cherche deux recrues à ce poste. Selon L’Équipe, les discussions entre les deux clubs continuent, autour d’une petite indemnité de transfert.

La Provence l'estime à un peu plus de 5 M€, soit plus que son prix d'achat l'été dernier ! Par ailleurs, l’OM se montre toujours actif sur deux fronts, ceux du piston gauche et du milieu relayeur. Dans le premier secteur, le transfert de Darko Lazovic (Hellas Vérone, 31 ans) apparaît compromis. La piste Nuno Tavares pourrait-elle alors être rouverte ? D'après le journaliste Michele Criscitiello, sa signature à l'Atalanta s'est brutalement refermée hier.

Le club de Bergame n’est pas emballé par l'idée d'un prêt sans option d'achat. La direction de l’OM reste aussi attentive à la situation de William Saliba (Arsenal, 21 ans), « se disant étonnamment optimiste », toujours d’après L’Équipe. Arsenal donne pourtant l’impression de vouloir le conserver au terme du mercato estival.