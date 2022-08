OM – Mercato : un crack de l'Atalanta ciblé par Longoria, Cengiz Under vers le club italien ?

Le Mercato de l'OM n'est pas terminé et Pablo Longoria pourrait encore réserver quelques surprises. Selon Fabrizio Romano, l'Espagnol cible le milieu ukrainien de l'Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi. Des négociations sont en cours. Le joueur (23 ans) a inscrit 10 but et délivré 7 passes décisives la saison dernière.

Et le journaliste italien ajoute que Cengiz Under pourrait être intégré à la transaction et faire le chemin inverse. A suivre, donc...

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK