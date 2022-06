OM - Mercato : un joueur du LOSC pour remplacer Kamara ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Un remplaçant idéal à Kamara pour Sampaoli ?

À un an de la fin de son bail avec les Dogues, Benjamin André pourrait pallier idéalement au départ de Boubacar Kamara dans le milieu de terrain de l’OM. Plus expérimenté, le milieu défensif de 31 ans comptabilise 344 apparitions en Ligue 1 et a disputé la Ligue des Champions avec le LOSC la saison dernière en échouant en huitièmes de finale face au tenant du titre Chelsea.

Le Lillois en priorité

Selon les informations de Foot Mercato Benjamin André figurerait en haut de la short-list de Pablo Longoria pour le poste de récupérateur. D’autres pistes seraient également envisagées par l’OM mais plus compliquées à convaincre. Parmi elles Étienne Capoue auteur d’une magnifique saison avec Villareal, Axel Witsel à Dortmund ou encore Jordan Veretout du côté de la Roma.

Marseille s'intéresse à André En quête d’un vrai numéro 6 depuis le départ de Boubacar Kamara, l’OM explorerait plusieurs et l’une d’entre elles mène au Lillois Benjamin André. Selon les informations de Foot Mercato Benjamin André figurerait en haut de la short-list de Pablo Longoria pour le poste de récupérateur.

Yann Noailles

Rédacteur