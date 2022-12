OM - Mercato : un joueur du SCO autre qu'Ounahi pour remplacer Harit ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'Equipe le rappelle dans son édition du jour : Pablo Longoria tient absolument à renforcer le milieu de terrain cet hiver. Le président de l'OM veut compenser le départ de Gerson et la blessure d'Amine Harit. Sa cible prioritaire se nomme Ruslan Malinovskyi mais l'Atalanta Bergame ne compte pas brader son talentueux ukrainien. Pour le journaliste Adam Manseur, invité du plateau de Football Club de Marseille, les Phocéens seraient bien inspirés de se pencher sur un Sofiane Boufal que le SCO d'Angers est prêt à laisser partir...

"S’il y a un joueur que j’aimerais aller chercher dans un style un peu différent, ce serait Boufal. Je le tenterai. Il a des qualités différentes qui peuvent se rapprocher de celles d’Harit. Il va créer les premiers décalages et permettre à des joueurs comme Tavares ou Clauss de se projeter. On a vu lors de la Coupe du monde que dans des matches un peu fermés, il est capable sur un dribble, un geste technique de faire une différence et de permettre à tout le bloc de se projeter. C’est un joueur qui pourrait faire énormément de bien à l’OM." Le président du SCO, Saïd Chabane, a assuré sur Prime Vidéo que deux clubs du Moyen-Orient avaient formulé des offres intéressantes pour l'ancien Lillois...