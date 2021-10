OM - Mercato : un joueur insupportable imposé à Sampaoli ?

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

L’OM doit une revanche à ses supporters. Demain (20h45), les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent le FC Lorient en clôture de la 10e journée de L1 et restent sur deux revers consécutifs. Si celui enregistré contre le RC Lens (2-3) a été synonyme de première alerte, la sonnette d’alarme a dû être tirée avec la défaite à Lille juste avant la trêve (0-2).

Le manque de consistance du collectif de l’OM a été criant. « Cette équipe est ultra dépendante de Payet. Malheureusement il a l'âge qu'il a, son corps est beaucoup plus fragile qu'avant. Il sait lui-même que jouer tous les trois jours ça devient très compliqué, a résumé Jonathan McHardy sur RMC Sport. C'est inquiétant. Quand il est pas là c'est net, on voit un Marseille sans idée ! » Au-delà du seul cas Payet, l’attitude désinvolte de Duje Caleta-Car peut aussi être pointée du doigt.

Titularisé par Sampaoli face au LOSC, le stoppeur croate a été mangé par Jonathan David et consorts et semble avoir été aligné pour faire gonfler son prix en vue du mercato hivernal. Problème : le joueur de 26 ans ne répond plus. « Le comportement de Caleta-Car est totalement insupportable, a soufflé notre confrère. Ce n'est pas depuis le début de la saison qu'il fait la tête, c'est depuis le mercato hivernal de la saison dernière, où il est frustré de son transfert avorté à Liverpool. Il est déconcentré, pas impliqué, t'as l'impression que ça l'emme*** de jouer. »

"L'OM c'est très spécial. Avec les supporters c'est un club de fou" 🔥



Sa relation avec les supporters, la ferveur phocéenne, les conseils de Sampaoli : @YassinNfaoui et @JulienMaynard ont suivi William Saliba depuis son arrivée à l'OM



1er épisode de cette série, dimanche 11h ! pic.twitter.com/M5CyfE0eQ9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2021