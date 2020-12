OM - Mercato : un joueur marseillais affole les médias anglais

Toutes les conditions sont requises, on le sait. L'OM a en effet besoin d'argent, certains de ses joueurs ont une réelle valeur financière et même André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, a récemment reconnu que son équipe allait perdre quelques éléments dans les prochaines semaines. "Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. Si je crains des départs ? Non, je ne pense pas, mais on n'a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non."

Candidat au départ, et depuis des mois, le milieu de terrain Morgan Sanson. Annoncé un peu vite en Angleterre alors qu'il a toujours clamé son envie de rester à Marseille pour disputer la Ligue des Champions. Cette compétition est désormais à ranger parmi les souvenirs pour l'OM, ce qui, d'après certains, pourrait favoriser un départ du milieu de terrain dès le mois de janvier. Crédible ?

La presse anglaise ne se pose même pas la question. A tel point que Sky Sports a consacré, sur son site internet, un article au joueur, assurant que trois clubs de Premier League s'intéressaient fortement à Sanson. Lesquels ? Pas de noms. Juste, et c'est une autre information à prendre avec des pincettes, que l'OM attendait 25 millions d'euros minimum pour se séparer de l'ancien montpelliérain.