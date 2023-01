OM - Mercato : une légende du club explique pourquoi Moffi préfère l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Dossier Terem Moffi, brève numéro on ne sait plus combien. L'attaquant du FC Lorient se fait toujours désirer à l'OGC Nice, qui ne propose pas assez aux Merlus, et a refusé de rejoindre l'OM, intéresse par le joueur. Compliqué, dès lors, de savoir ce qu'il se passera avant la fin du mercato hivernal, mais assez simple, en revanche, de comprendre pourquoi Moffi et l'OM, ça ne se fera pas.

Eric Di Meco a en effet une explication. Partagées sur les ondes de RMC. "Le petit Moffi, respect sur ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille un cran au-dessus, c’est-à-dire en Ligue des champions où l’OM espère évoluer la saison prochaine. On sait que Nice a les moyens financiers de faire pencher la balance, et puis sportivement il peut se dire que pour jouer ce sera plus simple. Il n’a pas peut-être pas envie de cirer le banc pendant trois mois à l’OM parce qu’il y a Alexis Sanchez qui est en pleine bourre."