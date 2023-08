OM - Mercato : un départ se profile, deux clubs de Ligue 1 saisissent l'occasion !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe. Et prouve, si besoin était, que le mercato de l'OM, dans le sens des départs et des arrivées, va encore bouger.

Déjà des discussions avec Lorient

Ainsi, le défenseur central Isaak Touré pourrait rejoindre le FC Lorient. Comme le précise le média, "le joueur et son clan ont déjà discuté avec l'état-major breton, et le colosse est séduit par une aventure avec les Merlus." Ultime précision, et elle est de taille, le club phocéen souhaite un transfert sec et non un prêt. Ce qui risque de compliquer le dossier. Metz serait également sur les rangs.

A suivre.

