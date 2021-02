OM - Mercato : un membre du Big 5 de Premier League veut détourner Thauvin de l'AC Milan

La réunion entre les supporters de l'OM et les joueurs la semaine dernière, à la veille du Clasico, a permis à Florian Thauvin de faire part de son mal-être. Très touché par sa situation, lui qui sera en fin de contrat en juin et qui s'apprête à quitter son club de cœur, le gaucher déjoue, ce qui lui vaut des critiques acerbes. Et quand en plus il échange son maillot avec Kylian Mbappé à la mi-temps du Trophée des champions, c'est un torrent de haine qui s'abat sur lui.

Leicester ne conservera pas Under

Touché, Florian Thauvin, et sur le départ, donc. L'Olympique de Marseille a beaucoup trop tardé pour prolonger son champion du monde, qui voit en plus son club se débattre avec des finances dans le rouge. Courtisé de longue date par l'AC Milan, il pourrait s'y engager à la fin de la saison, si ce n'est pas déjà fait.

Mais selon Eurosport UK, Leicester City pourrait relancer la bataille autour du gaucher. Les Foxes ne sont pas satisfaits des prestations de Cergiz Under et ne lèverait pas l'option d'achat du joueur prêté par la Roma. Le profil de Florian Thauvin plairait beaucoup à Brendan Rodgers, qui a déjà fait une très bonne pioche l'été dernier en Ligue 1 avec Wesley Fofana (ex-Saint-Etienne). L'avenir de l'international français s'écrira-t-il de l'autre côté de la Manche plutôt qu'à San Siro ?