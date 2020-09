OM – Mercato : un message urgent envoyé par Villas-Boas à ses dirigeants face au PSG ?

Ce dimanche soir, l'OM a peut-être une opportunité en or de briser la malédiction face au PSG. Voilà près de neuf ans que le club phocéen n'a plus gagné face à Paris, et même si Thomas Tuchel peut compter sur quelques retours de poids, les nombreuses incertitudes en terme de présence et de rythme laissent une belle opportunité aux Marseillais.

Néanmoins, André Villas-Boas avance lui aussi avec quelques incertitudes, notamment sur le piste d'avant-centre. Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, Dario Benedetto n'a pas convaincu son entraîneur lors de la victoire contre Brest (3-2). Et en testant Florian Thauvin dans l'axe cette semaine, AVB a peut-être tenté de lui mettre la pression.

Un buteur attendu en urgence ?

Mais l'Equipe voit également un autre message possible. Dans le cas où Thauvin serait effectivement aligné en pointe ce dimanche soir au Parc de Princes, le message pourrait aussi être dirigé vers sa direction. « Cela serait une sanction assez précoce pour l'Argentin, comme une piqûre de rappel à ses dirigeants : il souhaite un avant-centre supplémentaire assez vite », rappelle le quotidien. Sa composition dessinera-t-elle une exigence de recrutement de plus en plus pressante ? Réponse aux alentours de 20 heures.