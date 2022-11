OM – Mercato : un minot de Tudor raconte son départ avorté en Ligue 2

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'été dernier, l'OM a laissé partir de nombreux joueurs, notamment en prêts, comme Arkadiusz Milik, Jordan Amavi, Luis Henrique, Pol Lirola ou encore le jeune Oussama Targhalline. Mais un autre minot aurait pu s'en aller lors du dernier mercato estival : Simon Ngapandouetnbu (19 ans), le troisième gardien olympien. Finalement, il est resté à l'OM.

« J'ai pris un petit coup sur la tête »

« C'est vrai que l'été dernier j'étais proche d'être prêté à Valenciennes en Ligue 2. Mais je me suis blessé en préparant l'Euro U19 avec l'équipe de France. J'ai dû me faire opérer et le prêt ne s'est pas fait », a expliqué Simon Ngapandouetnbu dans une interview donnée au Phocéen. « J'ai pris un petit coup sur la tête, parce que j'avais vraiment envie de jouer et de montrer ce que je savais faire. J'ai vraiment envie de jouer, même si c'est avec la réserve de l'OM, ça ne me pose pas de problème. Je me sens super bien à l'OM, et les dirigeants me font confiance ».