OM - Mercato : un miracle arriverait pour Kostas Mitroglou !

Il a disparu des radars. Ne retenant même plus l'attention des supporters de l'OM, qui ont finalement décidé de passer à autre chose. Lui, c'est l'attaquant Kostas Mitroglou, échec coûteux et notoire du club phocéen depuis des mois et qui reste encore et toujours sous contrat jusqu’en 2021. Jamais utilisé par André Villas-Boas depuis le début de la saison, l’attaquant grec pourrait toutefois plier bagage dès cet hiver !

C'est le média grec Sport24 qui donne l'information depuis quelques minutes sur son site internet. Un accord verbal existerait en effet entre l’Olympiakos le PIrée et Mitroglou. Deux conditions toutefois pour que le deal se fasse : que Mitroglou baisse son salaire mensuel (plus de 200 000 euros chaque mois à Marseille) et que l'OM accepte de laisser filer, sans une indemnité conséquente, son avant-centre.

On l'imagine aisément...