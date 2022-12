OM - Mercato : un Mondialiste qui a refusé le PSG fait un appel du pied à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille de 2010 à 2014, Ilimane Ndiaye vient de disputer la première Coupe du monde de sa carrière avec le Sénégal où il a été titularisé à deux reprises.

"Je rêve de repartir à l'OM"

S'il évolue désormais à Sheffield United en Championship, le milieu offensif sénégalais se verrait bien revenir dans la cité phocéenne, comme il l'a confié dans une interview accordée à OhMyGoal. "J'ai refusé le PSG pour pouvoir signer à l'OM étant plus jeune. Je suis un fan de l’OM. Je rêve de repartir là-bas et d’exploser, je n’arrête pas d’y penser. Et même si ce n’est pas maintenant, si c’est dans plusieurs années, je vais continuer à bosser." Le message est passé.

Fabien Chorlet

Rédacteur