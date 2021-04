OM - Mercato : un nom rêvé des supporters veut venir !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

A chaque fois que la rumeur d'un rachat de l'OM par des Saoudiens surgit, c'est-à-dire tous les deux jours, un nom revient avec insistance pour entraîner l'équipe : celui de Zinédine Zidane. L'enfant de la Castellane n'ayant jamais revêtu le maillot blanc du temps de sa carrière de joueur, les supporters aimeraient qu'il s'assoit un jour sur le banc de leur club chéri.

"J'aimerais bien pouvoir jouer à l'OM un jour"

Du rêve à la réalité, il y a cependant une marge qui fait que, pour l'instant, si un Zidane devait signer à l'OM, ce serait davantage Luca que Zinédine, solidement installé au Real Madrid. Son fils de 22 ans, en revanche, aimerait bien rejoindre la Provence. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien à Foot Mercato. Et quand on sait que les dirigeants marseillais cherchent un remplaçant pour les années à venir à Steve Mandanda, on se dit qu'ils pourraient jeter un œil du côté du Rayo Vallecano (D2 espagnole), où joue le fils de Zinédine.

"Il ne faut rien écarter, a expliqué Luca Zidane à FM. Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c'est l'Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d'où vient ma famille. C'est un club historique, l'un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J'aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour."