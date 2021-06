OM - Mercato : un nom ronflant pour faire oublier Thauvin ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pour son deuxième été à Marseille, Pablo Longoria commence à faire connaître sa méthode à la Ligue 1. L'Espagnol, arrivé comme recruteur à l'intersaison précédente et devenu président en février, multiplie les pistes aux quatre coins du globe, toutes plus prometteuses les unes que les autres, et attend de voir laquelle mord, en fonction du budget et des envies de chacun.

Sous contrat avec l'AS Roma

Ainsi, pour remplacer Florian Thauvin, parti gratuitement au Mexique, l'ancien dirigeant de la Juventus Turin et de Valence s'est positionné sur Sebastian Villa (Boca Juniors), ailier colombien plutôt irrégulier. Le journaliste Bertrand Latour a ajouté ce mercredi un nom qui parlera aux dingues de ballon rond.

Selon lui, Justin Kluivert, fils de la légende Patrick, ancien international néerlandais formé à l'Ajax et notamment passé par le Barça, serait sur la liste de Longoria. A 22 ans, Kluivert Jr est sous contrat avec l'AS Roma et il a été prêté la saison passée au RB Leipzig. S'il n'a pas le sens du but de son paternel, auteur de l'unique réalisation de la finale de la Champions League 95, Justin Kluivert a de belles qualités de percussion qui pourraient s'épanouir dans le système imaginé par Pablo Longoria.