OM - Mercato : un nouveau club se manifeste pour Alvaro Gonzalez, contact établi

En rupture de banc à l'OM, Alvaro Gonzalez dispose d'un bon de sortie pour quitter le club phocéen d'ici la fin du Mercato, lundi prochain. L'ASSE s'est penchée sur son profil, comme le RC Strasbourg et les Girondins, mais le défenseur espagnol privilégierait un retour au pays.

L'intérêt de Valence a été révélé il y a quelques jours, celui de Levante également, et ce lundi, le journaliste Marcos Benito, du Chiringuito, évoque une autre piste : Cadix. Selon cette source, le contact a été établi et Cadix dispose d'un avantage avec la présence sur le banc de Sergio, qui avait connu Alvaro à l'Espanyol de Barcelone. Cadix a besoin d'un défenseur central pour faire face à l'indisponibilité pour un mois et demi de Fali, l'un de ses tauliers.

🚨 EL CÁDIZ, INTERESADO en @AlvaroGonzalez_, del Olympique de Marsella.



☎️ Ya se han puesto en contacto, el jugador conoce a Sergio del Espanyol y Fali se les ha lesionado por 6 semanas.



Info @marcosbenito9 pic.twitter.com/EGe68IsAB6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2022