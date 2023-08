OM - Mercato : un nouveau club toque à la porte pour Nuno Tavares

Après une saison mitigée à l’OM, Nuno Tavares est retourné à Arsenal mais les Gunners souhaitent s’en séparer. Après l'échec Nottingham Forest, un nouveau club de Premier League s’intéresse au défenseur portugais.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Aston Villa s’intéresserait à Nuno Tavares. Le journaliste italien révèle qu’il serait une option alternative au joueur du FC Séville, Marcos Acuna. A Villa, le défenseur portugais pourrait retrouver un ancien Olympien, Boubacar Kamara.

After deal collapsed with Forest, Aston Villa are exploring conditions of deal to sign Nuno Tavares from Arsenal 🟣🔵



Personal terms not discussed yet — as up to the clubs now.



Nuno, alternative option to Marcos Acuna deal with Sevilla for Villa. pic.twitter.com/NOw77kFJzP