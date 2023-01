OM - Mercato : un nouveau courtisan anglais pour Guendouzi !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Même s'il a marqué un but très important vendredi dernier, celui de la qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France aux dépens du Stade Rennais (1-0), Mattéo Guendouzi est légèrement en dedans depuis son retour de la Coupe du monde. Le milieu de terrain a du mal à se replonger dans le bain du championnat ou est-il déstabilisé par les rumeurs de transfert le concernant ? C'est d'abord L'Equipe qui a révélé qu'il pourrait partir en fin de saison, lui qui jurait vouloir rester longtemps à Marseille. Et puis Aston Villa aurait coché son nom sur ses tablettes et serait même prêt à le recruter cet hiver.

Mais ce ne serait pas tout. Selon le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire, qui suit l'OM au quotidien, un autre club de Premier League aurait des vues sur l'ancien joueur d'Arsenal : West Ham. En difficulté en championnat (16es, à un point seulement du premier relégable), les Hammers ont grand besoin d'un joueur de son profil au milieu de terrain. Reste à savoir s'ils feront du panic buy lors de la dernière semaine du mercato pour pouvoir attirer Guendouzi...