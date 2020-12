André Villas-Boas a été clair à l’approche du mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM espère voir du renfort arriver pendant le mois de janvier. Un numéro 9 et un latéral droit font notamment figure de priorité alors que les moyens de l'OM semblent pourtant très très limités. En attendant de voir s'il pourra offrir les renforts que Villas-Boas espère, Pablo Longoria se concentre sur d'autres dossiers. Et notamment ceux pour l'avenir.

Camara signera à l'OM un peu plus tard que prévu

Ce week-end, Treize013, toujours bien informé sur le mercato de l'OM, assurait que le club phocéen pourrait avoir frappé un joli coup pour le futur en enrôlant le jeune milieu sénégalais Mamadou Lamine Camara. Un profil particulièrement prometteur qui lui valait également les convoitises de l'AS Monaco ou d'Anderlecht et qui serait « un Pape Gueye en plus offensif. » Si cette arrivée était programmée le 4 janvier prochain, cette même source explique que Camara débarquera finalement cinq jours plus tard à l’OM dans le but de sans doute signer un premier contrat professionnel.