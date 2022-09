OM - Mercato : un nouveau richissime courtisan drague Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Si les fans de l'OM ont longtemps rêvé à Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) cet été, le quintuple Ballon d'Or est finalement resté chez les Red Devils faute d'avoir trouvé un club de Ligue des Champions prêt à l'accueillir et à payer son salaire XXL. Si, pour Pablo Longoria, la venue de CR7 n'a jamais été une option car trop risquée pour l'équilibre salariale du vestiaire, il est des pays où on ne pose pas ce genre de questions... Et l'Arabie Saoudite en fait partie.

L'Arabie Saoudite ne lâche pas Cristiano Ronaldo...

Dans des propos relayés par The Athletic, Yasser Al-Misehal, le big boss de la fédération saoudienne, a ouvert en grand les porte de son Emirat à Cristiano Ronaldo : «Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde (…) Je me dis: ‘Pourquoi pas?’. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne. J’aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j’aimerais le voir jouer en Arabie saoudite ».

Quant à savoir si cette fameuse offre du Golfe pouvait tomber en janvier, le président de la fédération d'Arabie Saoudite a botté en touche : « Pour être honnête, je n’ai pas la réponse. Si j’étais président d’un club, je pourrais vous donner la réponse. Mais mes collègues des clubs n’ont pas à partager leurs négociations avec moi. Ce ne serait pas une transaction facile pour un club saoudien ou même pour lui, mais nous aimerions le voir ou même d’autres joueurs de haut niveau du même niveau».

… Après avoir déjà essuyé deux refus !

D'après CNN Portugal, ce pont d'or saoudien s'est déjà présenté à deux reprises l'été dernier avec une offre d'Al-Hilal de 240 M€ sur deux ans pour CR7 et une autre d'Al-Nassr dont le montant est resté secret. A chaque fois, Cristiano Ronaldo – qui souhaite poursuivre en Europe et continuer sa chasse aux records en Ligue des Champions – a poliment refusé...