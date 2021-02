OM - Mercato : un nouvel attaquant a tapé dans l’oeil de Longoria !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Voilà plus d’une semaine qu’on sait qu’André Villas-Boas ne sera plus l’entraîneur de l’OM. En pestant publiquement contre Pablo Longoria en conférence de presse, le technicien portugais s’est mis à la faute et a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à nouvel ordre. Le club phocéen a déjà entamé des discussions avec son remplaçant qui serait Jorge Sampaoli. En parallèle, l’omniprésent Longoria aurait flashé sur un jeune ailier gauche du nom de Soufiane Rahimi (Raja Casablanca, 24 ans).

Une offre de 4 M€ pour Rahimi ?

« L'OM est l'un des seuls clubs à avoir fait une demande d'accréditation pour la CAN des joueurs locaux (CHAN). Il y a peu de clubs Européens sur place mais il y a un recruteur du club Olympien sur place, faisait ainsi savoir le compte Twitter TreizeOM ces derniers jours. Un joueur aurait tapé dans l’oeil de l’OL. Reste à savoir qui... À confirmer mais apparement ça serait Soufiane Rahimi. » L’information s’est confirmée depuis, avec même l’hypothèse d’une offre du club phocéen à hauteur de 4 millions d’euros.