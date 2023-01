OM - Mercato : un nouvel attaquant ciblé à l’étranger, du nouveau pour Clauss et Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Infos mercato de @SaberDesfa : - Dossier du "N°9" : L’OM s’active pour recruter un attaquant. - Selon nos infos, le profil a été ciblé, la piste est lancée, creusée. Il s’agit d’un attaquant qui joue à l’étranger. Plus que 2 jours pour boucler le dossier. pic.twitter.com/82ndOZHzgW

Pour résumer

Au lendemain du match nul frustrant enregistré contre l’AS Monaco au Vélodrome (1-1), l’Olympique de Marseille poursuit son mercato hivernal avec une piste lancée à l’étranger. On en sait aussi plus sur Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi.