OM - Mercato : un nouvel indice pousse Coutinho (FC Barcelone) vers Marseille

Tous les supporters de l'OM ont dû sourire en voyant l'information d'un média brésilien relayée un peu partout : Jorge Sampaoli aurait fait de Philippe Coutinho l'une de ses priorités. Si l'on peut comprendre que l'Argentin souhaite voir arriver un joueur aussi talentueux, les finances marseillaises ne permettent ni de payer une indemnité de transfert (rappelons que le Barça a versé 135 M€ à Liverpool pour l'avoir en janvier 2018) ni son salaire (estimé à 17 M€ annuels). Et qu'il n'est pas certain que le meneur ait envie de découvrir la L1. Et pourtant…

Un prêt avec salaire pris en charge dans les tuyaux ?

Pourtant, les dernières nouvelles arrivées d'Espagne laissent entendre que l'OM aurait un vrai coup à jouer. Car si le FC Barcelone souhaite en priorité vendre son joueur, qui fête ses 29 ans aujourd'hui, il a bien conscience qu'après une saison 2019/20 ratée en prêt au Bayern et une autre passée à l'infirmerie en Catalogne, sa cote est au plus bas.

Sachant que Coutinho est sous contrat jusqu'en 2023, le Barça aurait donc dans l'idée - s'il ne trouve pas d'acheteur - de le prêter la saison prochaine dans un championnat pas trop relevé afin qu'il brille, tout ça en prenant une bonne partie de salaire à son compte. Et soudain, l'impossible devient possible ! L'autre bonne nouvelle, c'est qu'après ses six derniers mois passés à l'infirmerie, le Brésilien sera totalement opérationnel pour la reprise des entraînements ! Sampaoli et Longoria vont-ils aller jusqu'au bout de leur idée ?

