OM - Mercato : un partant de l'été déjà de retour cet hiver ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lors du dernier mercato estival, Lucas Perrin a été prêté une saison avec option d'achat par l'Olympique de Marseille au RC Strasbourg. Mais selon les informations du compte Twitter @Treize013, le club olympien réfléchirait à un possible retour du défenseur central en janvier.

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement de l'OM sur la pelouse du RCSA, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l'entraîneur phocéen, Jorge Sampaoli, s'est d'ailleurs exprimé sur Lucas Perrin.

"Lucas peut avoir une évolution intéressante avec nous, mais on pensait que c'était important qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu, donc on a parlé avec lui et on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt pour l'évaluer. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, et on l'évalue pour son éventuel retour au club."

ℹ️ L'#OM réfléchit à un possible retour au club pour le Marseillais Lucas Perrin 🇫🇷 (en prêt au #RCSA). pic.twitter.com/Wjzl4XeTvK — Treize013 (@treize013) December 10, 2021